Nascido em 1997, fruto de uma relação anterior ao casamento de Mette-Marit com Haakon Magnus, herdeiro do trono norueguês, Marius Hoiby foi detido em 4 de agosto após agredir uma mulher e de danificar um apartamento em Oslo.

"No início de setembro, a polícia recebeu informações de que Marius Hoiby tinha, em várias ocasiões, estabelecido contacto indesejado com a mulher que tem o estatuto de vítima no incidente [...] de 4 de agosto", indicaram hoje as forças policiais.

Com base nesses relatos, "a polícia impôs-lhe uma ordem de restrição, mas recentemente soube que Marius Hoiby a tinha violado e, por isso, foi decido prendê-lo devido ao risco de reincidência", sustentou a polícia.

De acordo com a imprensa norueguesa, a polícia encontrou uma faca cravada numa das paredes do quarto da mulher no apartamento após o incidente de 4 de agosto.

Além disso, as autoridades suspeitam que Marius Hoiby tenha cometido atos reprováveis contra outras três pessoas: violência doméstica contra duas mulheres e ameaças contra outra pessoa.

O advogado do enteado de Haakon Magnus disse à emissora norueguesa NRK que o seu cliente negou essas acusações.

No entanto, em agosto admitiu ter agredido a namorada, dizendo que estava "sob o efeito de álcool e cocaína" e que sofria de "perturbações mentais".

Marius Hoiby foi criado por Mette-Marit e Haakon Magnus com os seus meios-irmãos, a princesa Ingrid Alexandra, de 20 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 18, mas, ao contrário deles, não tem qualquer função pública oficial.

Leia Também: Após ser preso, filho da princesa Mette-Marit assume-se culpado