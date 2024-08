O filho da princesa Mette-Marit da Noruega, Marius Borg Høiby, quebrou o silêncio desde que foi detido depois de, alegadamente, agredir uma mulher (sua namorada) na casa dos 20 anos "psicológica e fisicamente".

Num comunicado, Marius admite o consumo de drogas e pede desculpa à família.

"No passado fim de semana uma coisa que nunca deveria ter acontecido aconteceu. Agredi fisicamente e destruí objetos num apartamento, num momento de intoxicação com álcool e cocaína", lê-se no comunicado partilhado pelo meio norueguês NRK.

"Tenho vários transtornos mentais, o que significa que, ao longo da minha infância e vida adulta, tive, e ainda tenho, desafios. Há muito tempo que luto contra o abuso de substâncias, algo para o qual estive em tratamento no passado. Vou agora levar esse tratamento muito a sério", continua.

"O consumo de drogas e os meus diagnósticos não desculpam o que aconteceu no apartamento em Frogner na noite de domingo passado. Responsabilizo-me pelo que fiz e serei honesto com a polícia", sublinha.

"Para mim, o mais importante é pedir desculpas à minha namorada. Ela não merecia o que aconteceu naquela noite, nem a extrema pressão da imprensa norueguesa e estrangeira que se seguiu. Ser perseguida por fotógrafos e jornalistas num momento como este deve ter sido difícil de aguentar", diz ainda.

"Também quero pedir desculpas à minha família. Sei que as minhas ações afetaram-vos muito", termina.

Em declarações ao canal de televisão TV2, o advogado de Marius afirmou que este deverá admitir a culpa perante as autoridades.

De notar que Marius é fruto de um anterior relacionamento da princesa Mette-Marit. Este cresceu no seio da família real norueguesa quando a mãe casou com Haakon, príncipe herdeiro.

Leia Também: Filho da princesa herdeira Mette-Marit da Noruega detido