Celebrou-se esta sexta-feira, 17 de maio, o Dia Nacional da Noruega, ocasião que reuniu a família real.

Como é habitual, os membros da realeza subiram à varanda do Palácio Real de Oslo para cumprimentar os cidadãos. A grande protagonista do momento foi a princesa Ingrid Alexandra, que surgiu de uniforme militar.

Durante a subida à varanda do palácio, aos herdeiros juntaram-se os reis Harald e Sonia da Noruega.

Vale notar que no início deste ano a princesa Ingrid iniciou a sua formação militar ao entrar para o Batalhão de Engenheiros da Brigada do Norte. O recrutamento irá durar 12 meses.

Conforme destaca a revista Vanitatis, as atividades começaram logo pela manhã em Skaugum, residência oficial de Haakon e Mette-Marit, com o casal a receber no seu jardim várias pessoas no âmbito de um desfile da comemoração do feriado.

Sverre Magnus, filho mais novo de Haakon e Mette-Marit, foi a ausência mais sentida, uma vez que se encontrava a celebrar o fim do ensino secundário em Elvebakken, em Oslo.

Também Marius Borg, filho mais velho da princesa Mette-Marit - fruto de um anterior relacionamento - faltou às comemorações.

