O rei Carlos III viu a sua fortuna aumentar exponencialmente nos últimos meses e agora, segundo dados divulgados na última edição da The Sunday Times Rich List 2024, o monarca tem mais de 610 milhões de libras (712.112.076 euros).

De acordo com Mirror, o património líquido do pai de Harry e William aumentou 10 milhões de libras desde o ano passado, o que terá sido motivado por um aumento no valor da sua carteira de propriedades.

Tendo em conta estes valores, Carlos III é muito mais rico do que a mãe, Isabel II, que morreu em 2022 e que nessa altura tinha 370 milhões de libras (431.936.833 euros).

Vale recordar que o rei de Inglaterra herdou várias propriedades que pertenciam à rainha, o que ajuda a justificar a diferença de valores do património de cada um.

