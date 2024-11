O rei Carlos III não irá fazer mais eventos a propósito de visitas de Estado no Palácio de Buckingham até 2027. O palácio encontra-se numa fase de reconstrução no valor de 369 milhões de libras, 441 milhões de euros.

Assim, o emir do Qatar, que deverá viajar até ao Reino Unido no início de dezembro, será o último convidado de um banquete no local nos próximos três anos.

Até lá, todos os eventos acontecerão no Castelo de Windsor, refere a imprensa britânica.

Segundo o The Times, a renovação do palácio, com 775 quartos, levou a que Carlos III mudasse o seu escritório pessoal para a ala norte, onde se localizava o apartamento pessoal da rainha Isabel II.

Conforme a Casa Real já tinha revelado, o palácio optou igualmente por renovar a canalização, algo que não era feito desde a década de 1950.

Em junho, Carlos III e Camilla confirmaram que iriam viver para o palácio assim que as renovações estivessem concluídas. Atualmente, vivem na Clarence House.

