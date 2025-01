A Casa Real norueguesa está em festa! A princesa Ingrid Alexandra completa esta terça-feira, 21 de janeiro, 21 anos de vida.

De forma a marcar a ocasião especial, a Casa Real partilhou nas redes sociais novas imagens da princesa, nas quais esta posa de uniforme militar, a andar de barco, na neve e com o irmão mais novo, o príncipe Sverre Magnus, de 19 anos.

"A princesa, que atualmente serve as Forças Armadas, completa hoje 21 anos", lê-se na partilha.

De recordar que Ingrid, filha do príncipe Haakon e da princesa Mette-Marit iniciou o seu percurso militar em janeiro do ano passado, seguindo desta forma os passos do pai.

Leia Também: Princesa da Noruega quebra silêncio sobre detenção do filho: "Foi duro"