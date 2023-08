Steve Harvey não ficou indiferente aos rumores que davam conta de que teria sido traído pela mulher e que, por isso, estaria a divorciar-se.

O comediante falou do relacionamento com Marjorie Harvey durante o Invest Fest 2023, que aconteceu no passado fim de semana, noticia a Fox News.

"Antes de começar, deixem-me esclarecer uma coisa, estou bem. A Marjorie está bem", sublinha.

"Gostaria de poder ofender. Às vezes só te apetece responder, mas não tenho tempo para rumores e cusquices. Deus tem sido bom comigo, ainda continuo a brilhar", completa.

Vale notar que os rumores surgiram depois do youtuber Keem revelar que Marjorie teria tido um caso com um dos seguranças de Harvey e com o seu chef.

Marjorie também não ficou indiferente ao assunto referindo nas redes sociais: "Normalmente, o meu marido e eu não ligamos a este tipo de parvoíces e mentiras que são espalhadas sobre nós. Mas a quem é muito dado, a muito é exigido. Percebo que com a minha plataforma venha um determinado nível de responsabilidade para aqueles que não sejam tão fortes como nós".

Harvey e Marjorie, recorde-se, casaram em 2007.

