Os seguidores de Kris Jenner ficaram confusos com uma das mais recentes publicações do Instagram protagonizadas pela empresária.

Trata-se de um vídeo partilhado pelo maquilhador Samer Khouzami no qual este mostra a mãe de Kim Kardashian arranjada para as gravações do reality show 'The Kardashians'.

Os comentários a criticar Kris não tardaram em aparecer. "Por favor, partilha uma fotografia sem filtro para que possamos ver a beleza real dela. Enquanto maquilhador isto dá aos clientes uma ilusão errada e é isto que esperam em vez de poros, o que é completamente normal", aconselha outra profissional.

"Isto é inteligência artificial?", questiona-se ainda.

Mesmo a página oficial do Facetune, plataforma de edição de imagens, deixou um comentário: "Esta é uma excelente oportunidade para dizer a toda a gente que temos Facetune para vídeos".

