Kim Kardashian e Kris Jenner foram vistas à conversa com Doria Ragland, mãe de Meghan Markle, durante um evento de solidariedade em Los Angeles, este fim de semana.

Kris, Kim e Doria posaram sorridentes para os fotógrafos que se encontravam na quinta edição da This Is About Humanity. Meghan Markle e o marido, o príncipe Harry, não marcaram presença no evento.

Para a ocasião, Ragland, de 66 anos, escolheu um vestido de padrão floral que combinou com uns sapatos camel.

Kim também não passou despercebida, sobretudo por causa do seu penteado, tendo se destacado a franja.

