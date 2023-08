Harry e Meghan preparam-se para regressar à Europa já em setembro.

O príncipe viajará primeiro para Londres para participar na gala de prémios da WellChild, uma associação destinada a ajudar crianças doentes, que acontecerá a 7 de setembro.

Após esse momento, o duque de Sussex viaja para Dusseldorf, na Alemanha, para presidir à abertura dos Invictus Games, que arrancam no dia 9.

Um porta-voz do casal emitiu um comunicado onde referiu que os duques não vão viajar juntos. "O duque estará presente durante todo [o tempo dos] jogos e a duquesa juntar-se-á a ele pouco depois do início dos jogos”, afirmou.

De recordar que os Invictus Games foram criados pelo filho mais novo do rei Carlos III em 2014 e destinam-se a todos os veteranos de guerra que ficaram com alguma incapacidade física ou psicológica no exercício das suas funções.

Leia Também: Kate, Harry, Meghan... descubra os verdadeiros nomes da realeza britânica