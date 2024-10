Eis Filomena Cautela como nunca a viu, é caso para se dizer. De maneira a promover o seu novo programa de humor na RTP - 'Tudo O Que Não Precisas De Saber' - a apresentadora decidiu imitar Georgina Rodríguez.

Cautela aparece num vídeo com visuais bem arrojados, à semelhança dos usados pela namorada de Cristiano Ronaldo, contando com a participação especial de Fernando Mendes, apresentadora d'O Preço Certo'.

"Pronto... Para a semana, tudo o que não precisam de saber sobre as eleições americanas e a esposa de Bibi Netanyahu. PS. Soy Mena é uma péssima marca de leite de soja", escreveu Filomena na legenda da partilha.

Ora veja:

Leia Também: Príncipe William mostra fotografias nunca vistas com a princesa Diana