Georgina Rodríguez soma e segue no que diz respeito ao seu trabalho no mundo da moda. A modelo, de 30 anos, continua a ser o rosto da GUESS, e foi com a marca que recentemente correu o mundo.

Através do Instagram, a namorada de Cristiano Ronaldo mostrou-se orgulhosa dos resultados que tem conseguido, concretamente da sua mais recente produção.

"Em todo o mundo... resumo da minha nova campanha com a GUESS", pode ler-se na legenda de um vídeo que mostra as fotos de Georgina 'espalhadas' por vários países.

Leia Também: 'Soy Mena': Filomena Cautela imita Georgina Rodríguez. Eis o resultado