Soraia deixa de estar em risco de sair da casa do 'Big Brother' no próximo domingo. A concorrente foi salva na tarde desta quinta-feira, dia 4, com a percentagem mais baixa da votação, de apenas 5%.

"Estou em choque. Não estava nada à espera", reagiu ao saber do resultado, comunicado por Cláudio Ramos durante a emissão das 19 horas.

Ana Catharina, Diogo e Hélder são os participantes que permanecem na 'luta' pelos seus lugares no jogo.

