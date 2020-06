Esta quinta-feira, dia 4, ficará para sempre na memória de Noélia. Esta manhã, a concorrente do 'Big Brother' foi surpreendida com um avião, enviado pelo companheiro de longa data, no qual se podia ler um pedido de casamento.

Palavras que a deixaram em êxtase e visivelmente comovida. Também os restantes concorrentes vibraram com o pedido e demonstraram o seu carinho pela empresária com inúmeros abraços e aplausos, como pode ver aqui.

Importa referir que Noélia é assim a segunda noiva da casa do 'Big Brother'. Numa das galas também Sónia foi surpreendida com o pedido do seu companheiro, Vítor.

