Depois dos comportamentos agressivos e de comunicarem com o exterior, eis que os concorrentes do 'Big Brother' voltam a quebrar as regras do jogo. Desta vez, devido aos sussurros constantes que os concorrentes utilizam de forma a que o microfone não capte aquilo que estão a dizer.

Chamados à sala para verem as imagens que provam o que andaram a fazer nos últimos dias, com especial destaque para Iury e Daniel Monteiro, os participantes levaram um raspanete do 'Big Brother' e foram informados de que seriam castigados pelos comportamentos impróprios.

"Como líder eu assumo as responsabilidades todas", afirmou ainda Daniel Monteiro, que nem assim se livrou do castigo coletivo.

Quanto ao castigo, a produção decidiu retirar da casa todas as bolachas e cereais.

Reveja aqui as imagens.

