O 'Big Brother 2025' teve esta quinta-feira uma emissão especial. Para além de terem sido apresentados dois novos concorrentes, Luís e Adrielle, ia também ser expulso um participante.

Estavam nomeados: Carolina, Sara, Mariana, Carina e Diogo.

Com 37% da votação, o primeiro salvo foi Diogo. A seguir, com 36%, ficou Sara, seguida de Carina e Carolina (com 15 e 11% dos votos, respectivamente). A pessoa menos votada foi Mariana com apenas 1% e, sendo assim, foi a concorrente expulsa esta noite.

