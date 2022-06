Sónia Jesus falou pela primeira vez sobre a detenção do marido, Vítor Soares. No 'Dois às 10', da TVI, a ex-concorrente do 'Big Brother' começou por dizer: "Toda a história tem um contexto, várias versões e a verdade".

"E a verdade, neste momento, só ele [Vítor] a sabe. Independentemente de qual seja essa verdade, vou estar sempre, mas sempre, ao lado do Vítor porque ele é o pai das minhas filhas, porque ele é o amor da minha vida. No bem e no mal, eu vou estar sempre com ele", acrescentou, frisando: "Volto a referir, a verdade só ele a sabe".

O companheiro de Sónia Jesus está acusado de um crime de tráfico de estupefacientes numa operação chamada 'Semente em Pó'.

Por sua vez, o advogado de defesa destacou: "Efetivamente, o Sr. Vítor Soares está indiciado por um crime de tráfico de estupefacientes, não está indiciado por qualquer tipo de crime por armas".

"[...] Falta algum tempo para que a verdade seja apurada e, portanto, não nos parece adequado entrar em jogos de especulação", acrescentou.

No 'Dois às 10' foi ainda indicado que "Vítor Soares está a cumprir pena suspensa por outro processo de tráfico de droga e fica agora em prisão preventiva".

Sónia Jesus e Vítor Soares conheceram-se quando tinham 13 anos e têm duas filhas em comum. O casal prepara-se para dar as boas-vindas ao terceiro filho, um menino.

