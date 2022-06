"Feliz ou não, a lei da vida sempre é seguir em frente com a cabeça erguida". Esta foi a frase que Sónia Jesus partilhou nas stories da sua página de Instagram, na noite desta sexta-feira, a primeira publicação após as notícias da alegada detenção do marido.

Uma partilha onde a ex-concorrente do 'Big Brother' agradece "pela invasão de força e carinho" nesta fase.

De recordar que Vítor Soares, marido de Sónia Jesus, foi alegadamente detido por pertencer a uma rede de tráfico de droga.

