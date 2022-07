Helena Isabel Patrício viajou sozinha para o México. A antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' quis viver uma nova experiência mas acima de tudo vencer os seus medos, tal como explica na sua mais recente partilha na rede social Instagram.

"Esta viagem tem sido uma aventura! Sofri durante anos de ataques de pânico e ansiedade, mas a graça está no facto de nunca me ter absorvido pelos mesmos. Desafio-me diariamente", conta, revelando qual o seu 'segredo' para lutar contra os problemas de saúde mental.

Ao desabafo, Helena juntou um conjunto de fotografias que marcaram as experiências vividas esta quinta-feira no México. "Hoje foi o dia de explorar os cenotes e nadar com as tartarugas em Akumal", contou.

