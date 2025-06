Joana Diniz encontra-se numa fase particularmente frágil da sua vida. A antiga concorrente de reality shows da TVI afirmou que, recentemente, sofreu um ataque de pânico.

"Estou numa fase em que eu própria não estou bem comigo mesma", revelou numa série de vídeos que gravou para as stories no Instagram.

"Nunca tinha tido um ataque de pânico, tive um muito grande depois de vir do arraial", conta, notando que foi levada por um amigo a uma festa de maneira a distrair-se.

"Assim que cheguei a casa entrei em modo pânico, onde a minha tensão baixou imenso, nem sequer conseguia pedir ajuda à minha mãe, nunca senti uma coisa assim", descreve, revelando que o episódio se deveu ao cansaço que acumulou ao longo dos últimos meses.

"Não, não estou bem e aceitar é bom para mim. (...) O que me está acontecer é que tive um ano muito difícil, em que muita coisa se passou e eu entrei no piloto automático. (...) Não tenho motivos para me queixar, mas sinto que agora que descomprimi estou a assimilar tudo o que passou", conclui.

Assim, a empresária decidiu parar uns dias, afirmando que regressará ao trabalho no início da próxima semana.

