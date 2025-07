Depois de dias intensos de trabalho, Joana Diniz fez as malas rumo a umas merecidas férias. A ex-concorrente do 'Secret Story' está em Cuba, tal como revelam as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

"Cheguei a um dos destinos que estava na minha lista dos desejos para 2025", enalteceu ao mostrar as primeiras fotografias no local.

Ao aparecer sozinha nas primeiras fotografias das férias, Joana Diniz lançou a dúvida sobre quem seria a sua companhia para esta aventura. Porém, a resposta não tardou em chegar.

A cabeleireira mostrou em imagens ter viajado com companhia muito especial, nomeadamente da sua única filha, Valentina, e da mãe, Lurdes Diniz. Trata-se assim de uma viagem de família.

Espreite a galeria para ver as melhores fotografias das férias de Joana Diniz em Cuba.

O descanso após ataque de pânico. "Nem sequer conseguia pedir ajuda"

Joana Diniz vive um período intenso desde que participou em 'Secret Story - Desafio Final', reality show que terminou em março deste ano e no qual ficou em terceiro lugar.

Semanas após ter terminado a aventura televisiva, que confessou ter-lhe devolvido a confiança que havia perdido, Joana abriu o seu primeiro cabeleireiro. Joana Diniz Hairstylist, localizado no Pinhal Novo, abriu portas em abril deste ano.

A especialista em alisamentos tem estado imparável desde que inaugurou o cabeleireiro, conciliando o negócio com os restantes compromissos enquanto criadora de conteúdos digitais e, recentemente, com o papel de madrinha da marcha da Graça. No entanto, a empresária percebeu que era hora de parar depois de ter sofrido um ataque de pânico.

"Estou numa fase em que eu própria não estou bem comigo mesma", assumiu a 11 de junho deste ano. "Nunca tinha tido um ataque de pânico, tive um muito grande depois de vir do arraial", contou.

"Assim que cheguei a casa entrei em modo pânico, onde a minha tensão baixou imenso, nem sequer conseguia pedir ajuda à minha mãe, nunca senti uma coisa assim", relatou na época, dando conta de que este episódio aconteceu devido ao cansaço acumulado ao longo dos últimos meses.

Leia Também: Joana Diniz revela que sofreu ataque de pânico: "Não, não estou bem..."

Recorde-se que também no que toca à vida pessoal, Joana Diniz tem enfrentado tempos conturbados. A antiga bailarina profissional casou-se com Flávio Miguel em junho de 2024, mas o casal acabou por assinar o divórcio quatro meses depois.

Flávio Miguel assumiu pouco tempo depois do fim da relação um romance com uma outra antiga participante do 'Secret Story', Jéssica Maria. O namoro terminou em maio deste ano, proporcionando uma nova aproximação entre Joana Diniz e o ex-marido.

Apesar de separados, Joana e Flávio voltaram a conviver com maior frequência e a fortalecer os laços de amizade. Para já, o ex-casal descarta qualquer hipótese de reconciliação, mas assegura que irá manter a amizade para bem dos filhos de ambos - que apesar de não terem nascido da relação em comum, são para ambos "filhos do coração".

Leia Também: Luíza Abreu lavada em lágrimas: "Sofri de violência doméstica em criança"