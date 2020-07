Esta terça-feira, dia 21, foi dia de festa em casa de Sofia Arruda. O filho da atriz, Xavier, fruto do casamento com David Amaro, celebrou o primeiro aniversário!

A família reuniu-se para um animado lanche e mergulhos na piscina, sob a promessa de que a festa continuará no fim de semana.

"Obrigada família por terem aparecido para um lanchinho a meio da semana. No fim de semana continuamos as comemorações. Primeiro aniversário do amor das nossas vidas", disse a mamã babada.

Pelas redes sociais, foram parilhados vários registos desta tarde dedicada ao bebé. Clique na galeria para ver.

Leia Também: Sofia Arruda radiante com crescimento do filho. "Deu três passos sozinho"