Sofia Arruda está 'babada' com o seu pequeno Xavi, o primeiro filho da apresentadora.

Esta sexta-feira, 25 de outubro, Sofia Arruda partilhou um carrossel de fotografias na sua página de Instagram.

No mesmo, estão incluídas cinco fotografias de Xavier, de cinco anos, mascarado com um fato de esqueleto e uma maquilhagem preta com desenhos de aranhas e teias.

"Um dia assustadoramente feliz para todos !! Muahahahaha", começou por escrever a apresentadora na legenda da publicação.

"O Halloween na escola do Xavi celebra-se hoje, por isso hoje é Halloween cá em casa e no meu feed", brincou ainda.

Ora veja.

Relembre-se que Sofia Arruda foi mãe pela segunda vez há cinco meses. A pequena Olívia nasceu no dia 22 de abril, fruto da relação com David Amaro.

