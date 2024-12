Este sábado, 28 de dezembro, terminou o programa 'Tudo o Que Não Precisas de Saber Sobre Quase Tudo', apresentado por Filomena Cautela, na RTP1.

A comunicadora não deixou de escrever umas palavras de agradecimento no Instagram.

"That's all folks! Obrigada a todos os que assistiram todas as semanas e fizeram questão de enviar palavras bonitas, obrigada a quem esteve no estúdio", começou por escrever na legenda que acompanha o carrossel de imagens.

"O programa fica por aqui, mas importa dizer publicamente que não esqueço a paciência infinita, o talento, o profissionalismo e o carinho da equipa que guardo no meu coração. Obrigada amigas e amigos. Claro que palavras não chegam, mas caramba... Sobrevivemos", concluiu.

Os comentários não tardaram a cair na publicação, inclusivamente um de Lili Caneças, a convidada especial do último episódio. "É ótimo ter participado num programa que chama a atenção para os problemas do mundo, sem interferir na consciência de cada ser humano", escreveu a socialite.

