Foi com a recente entrada na mansão da Ericeira, com a participação no 'Big Brother - Duplo Impacto', que os fãs puderam matar saudades do 'furacão Bibi'. Esta terceira experiência de Bernardina Brito em reality shows foi mais curta e terminou este domingo, ao ser expulsa com 15% dos votos. 'Não há duas sem três', mas haverá também uma quarta participação, assim confidenciou em conversa aos jornalistas.

Satisfeita com a sua participação, Bernardina sente que saiu no 'timing' certo. "Estou feliz. Para sair em quarto ou em quinto lugar com as mãos a abanar, mais vale sair agora e recomeçar o meu trabalho, seguir a minha vida em frente", afirmou.

Questionada se esta é a sua "despedida dos reality shows", a nortenha não hesitou em negar: "Só me despeço quando ganhar um".

Apesar da vontade em voltar a aparecer no pequeno ecrã, Bibi admitiu que, quando lhe surgiu o convite para entrar no 'Duplo Impacto', deixou-se dominar por alguns receios, tendo sido o apoio da família a "convencê-la" a aceitar.

"Nunca digo nunca. Já não fazia planos para este, quando me convidaram, disse logo que não. Falei com a minha família e depois de muitos me dizerem para vir, tanto me convenceram que acabei por aceitar", explicou.

Bernardina Brito, recorde-se, tornou-se conhecida do grande público há sete anos, com a entrada na 'Casa dos Segredos' e mais tarde em 'A Quinta - O Desafio'. Ambas as participações ficaram marcadas pelo seu perfil espontâneo e intempestivo, tendo sido várias as polémicas, sobretudo, com Tiago Ginga, ex-namorado e pai do seu filho mais velho.

Leia Também: BB: Bernardina sai, as farpas das famílias e a 'boca' de Teresa Guilherme