Joana Marques fez, recentemente, uma escapadinha à Madeira e no hotel em que ficou hospedada encontrou uma das personalidades mais icónicas dos reality shows: Bernardina Brito, também conhecida como Bibi.

A comediante partilhou a história com Ana Galvão nas manhãs da Renascença esta terça-feira, dia 8 de julho.

Mãe de dois filhos, Xavier, de oito anos, e Nicolau, que este mês completa quatro (frutos do casamento com Daniel Leitão), Joana referiu que para as crianças o melhor das férias foi terem percebido que Bibi se encontrava no mesmo hotel.

"A culpa foi minha, porque logo no primeiro dia, no primeiro pequeno-almoço, vejo uma pessoa e penso assim: (…) que giro, aquela senhora inglesa é muito parecida com a Bernardina da 'Casa dos Segredos'. Fui para lá a pensar nisso, mas quando volto para cá, ouço-a a falar e com um sotaque que não engana. Um sotaque que não era inglês, era - penso - de Santa Maria da Feira", começa por relatar a autora da rubrica 'Extremamente Desagradável'.

"E pensei: é mesmo a Bernardina! Isto é muito entusiasmante para mim. E contei à mesa com grande entusiasmo às pessoas que lá estavam, sobretudo aos adultos. Não reparámos nas crianças que estavam a ouvir", realça.

Foi neste momento que os filhos ficaram interessados na figura pública: "Eles desenvolveram uma obsessão pela Bernardina, porque ouviram-nos falar com tanto entusiasmo dela, que acharam que éramos os maiores fãs. Estavam sempre a vê-la e falavam muito alto: 'mãe, mãe, está ali a Bernardina!'", continua, não contendo as gargalhadas.

Questionada por Ana Galvão qual era a reação de Bibi nestes momentos, a humorista respondeu: "Ela… sorria. E, portanto, deve ter achado que tinha ali um grande grupo de fãs, que não é mentira, na verdade é isso".

Joana diz que os filhos "ficaram com uma obsessão tal pela Bernardina" que fizeram uma pesquisa sobre ela na internet. "Não sei se tens noção do quão perigoso isto é", comentou, lembrando um dos momentos mais marcantes da passagem de Bibi pelo 'Secret Story' no qual, durante uma discussão com o namorado à época, Tiago Ginga (pai de um dos seus filhos), descreveu mensagens de foro sexual que enviou a uma amante.

Felizmente para Joana, os filhos encontraram antes a música que Bernardina lançou em parceria com Canuco Zumby há 11 anos, intitulada 'Minha Xuxa'.

Apesar deste entusiasmo, a comediante notou que não chegou a falar com Bernardina, deixando-lhe, no entanto, um abraço.

Nos comentários ao vídeo, a ex-'Secret Story' reagiu à história, escrevendo: "Adoro. Obrigada pelo carinho e um abraço e um beijinho enorme para esses miúdos giros".