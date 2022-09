Um dia depois de ter sido expulso do 'Big Brother', o primeiro a sair da casa mais vigiada do país, Nuno Homem de Sá falou sobre esta nova experiência, desta vez vivida ao lado da namorada, Frederica.

O casal entrou junto e formaram dupla, mas o ator acabou por sair no domingo, 18 de setembro, e Frederica manteve-se no reality show da TVI.

Nuno Homem de Sá esteve nesta edição apenas uma semana, cinco dias que foram vividos com "as emoções à flor da pele", até porque a presença da namorada levou a que o jogo fosse "completamente diferente".

A dada altura, durante a entrevista, chegou mesmo a confessar: "Sinto é que este é o 'Big Brother' da Frederica, não o meu. A Frederica tinha de entrar. Senti que estive a dar um workshop intensivo na primeira semana para ela seguir em frente e fazer o seu jogo".

Ao falar desta nova edição, explicou: "Não tem nada a ver com o jogador individual. Entrei com a família. É um registo completamente diferente, o que me levou a adaptar a minha estratégia de jogo para uma coisa mais simples, mais pacífica, sem querer conflitos. Também preocupado com a minha querida Frederica. Estive basicamente a dar-lhe um curso intensivo de 'Big Brother' antes de lhe passar a fasquia e a deixar seguir o seu caminho. Foi o que senti. Foi uma semana interessante".

"Foi o reality em que gostei mais do grupo inicialmente. Havia uma amabilidade generalizada que me impressionou, mas rapidamente tudo isso começou a mudar, muito mais depressa do que nas outras edições", admitiu depois.

Nuno Homem de Sá acrescentou que, desta vez, a "preocupação que tinha era tão grande que o deixou um bocado ansioso a maior parte do tempo".

"Ainda que consiga alisar essa ansiedade, ela continua a estar presente. Estive com os nervos à flor da pele a maior parte do tempo devido à preocupação com a Frederica, a preocupação de fazer algo que pudesse afetar a imagem dela, tanto dentro da casa como fora - ela é nova nestas coisas de figura pública e não a queria ver entrar nisto com o pé esquerdo, porque ela tem toda uma vida pela frente e não tem de ter culpa das minhas aventuras", disse, referindo que a sua preocupação também era tentar evitar que a namorada "pusesse o pé na argola".

"No sentido de falar de coisas que não se deve por questões contratuais. Isso acontece muito, as pessoas na primeira vez acabam sempre por falar de detalhes e coisas que não devem, ou mencionar pessoa de lá de fora só porque sim, porque calhou em conversa…", acrescentou. Ainda assim, também se sentiu "calmo, descontraído, com esta preocupação a fervilhar por dentro, mas sem precisar de se exaltar ou ficar nervoso".

Ainda sobre as referidas questões contratuais, Nuno Homem de Sá afirmou que uma das regras do 'Big Brother' é que "não podem estar a falar" desse assunto, nem de "quanto ganham, obrigações ou condições especiais, se é que isso existe". "Quem diz detalhes do contrato - que é apenas um exemplo -, diz estrutura interna do programa há qual nós temos algum acesso mas estamos obrigados por contrato a ficar caladinhos".

O ator confirmou também que foi Frederica quem negociou o contrato. "Ela é que é a minha agente hoje em dia. Não trato de nada dessas coisas. Ela é que faz isso, e faz muito bem", frisou.

E estas horas longe de Frederica, como têm sido? "Está a ser estranhamento pacífico porque estou a vê-la na televisão, e não é aquela angústia de estar lá dentro e não ter acesso a nada do que se passa cá fora... Isso para mim é muito pior. Visto de fora, fico apaziguado pelo simples facto de ver que ela está bem, que está a sorrir, que está a divertir-se. Estas horas não têm sido assim tão horríveis. Claro que o facto de não poder estar fisicamente com ela é uma chatice, especialmente eu estando cá fora. Aqui fora não sou obrigada a estar em celibato, lá dentro sim porque não sou ator pornográfico, sou só ator. Não ia estar ali a expor a minha intimidade. Não quer dizer que quero que ela saia no domingo, já fiz celibato mais longo, por isso não há qualquer problema", respondeu.

Obrigado a entrar no 'BB' por insistência de Frederica ou pela TVI?

Quando questionado se se sentiu obrigado a entrar no 'Big Borther' por insistência de Frederica ou pela TVI, Nuno Homem de Sá garantiu que nenhuma das partes teve poder na sua decisão de voltar à casa mais vigiada do país.

"A Frederica disse logo à partida que não, que não queria esse tipo de exposição. Fui eu que tive de convencê-la e não foi fácil. A nossa missão aqui era desfazer um bocado o preconceito da diferença de idades, que é uma coisa que ouço muito", começou por realçar.

"A TVI não me obrigou a entrar. Como sabia que não tinha nenhum projeto para fazer já no dia 11 de setembro, pude aceitar porque não iria coincidir com outra proposta de trabalho. Não me senti obrigado. Percebi que havia ali uma oportunidade nova. Por um lado pensei 'outra vez não', mas podendo estar com a Frederica ali, senti que era um excelente palco para podermos [tentar desmistificar] alguns preconceitos, a diferença de idades era um deles", acrescentou.

De referir que Nuno Homem de Sá foi convidado para integrar o elenco da nova novela da TVI, 'Queridos Papás'.

"Nesta edição a minha ideia não era ser finalista e ganhar. Eu sou daqueles que sai no primeiro mês", disse, explicando desta forma que estava convicto que nunca teria de enfrentar algum tipo de questão de "incompatibilidade", já que as "gravações começam mais para o fim do ano". "A minha personagem entra mais tarde, portanto, acho que isso estaria assegurado", frisou também.

'Arrufos' com Frederica dentro da casa mais vigiada do país?

Dentro da casa foram divulgadas imagens que deram a entender que Nuno Homem de Sá e Frederica estariam a ter um 'arrufo'. No entanto, o ator garantiu que têm "uma relação tão sólida que não há nada que os possa virar do avesso de forma inseparável". "Tivemos uma série de situações que pode ter parecido que estávamos com as candeias às avessas, mas não, são só duas cabeças quentes a tentar lidar com uma situação e a reagir a quente", afirmou.

"A nossa relação é super sólida e não há cá qualquer hipótese que um desentendimento venha a meter a relação em crise, seja ele qual for. Nós já tivemos vários fora das câmaras, nada dramático nem horroroso, mas às vezes batemos de frente", acrescentou, frisando que "está tudo bem".

"Ela é super diplomática, gosta de se dar bem com toda a gente. Eu não sou tanto assim"

Nuno Homem de Sá também falou do 'jogo' da companheira, realçando que sentiu que a mesma "ainda estava a aprender". "Ela aprende muito rápido, é super inteligente. Senti que ela estava com vontade de absorver tudo o que estava à volta", disse. "Ela é super diplomática, gosta de se dar bem com toda a gente. Eu não sou tanto assim, se sentir uma pequena resistência em alguém, já não avanço. Ela não tem problema nenhum, desfaz aquilo de uma maneira que é rápido" continuou, explicando de seguida que Frederica não irá "bater de frente com Cátia".

"A Cátia vai tentar bater de frente com ela, e ela vai dar-lhe um 'tareão'. A Frederica não é desagradável, não parte para o insulto. Ela tem uma contenção muito forte. Ela é muito boa naquilo, e como é inteligente, perspicaz e uma estratega de primeira, se a pessoa não vier com bons argumentos e com uma boa técnica, são destruídos na hora", salientou.

De recordar que Nuno Homem de Sá teve um desentendimento com Cátia na casa mais vigiada do país. Leia Também: Ânimos exaltados entre Cátia e Nuno Homem de Sá: "Estás a insultar-me?"

Durante a conversa com os jornalistas, Nuno Homem de Sá comentou as imagens polémicas. Leia Também: 'Big Brother'. Nuno Homem de Sá comenta imagens polémicas

Além disso, também reagiu ao apelo de Flávio Frutado aos alegados insultos da família de Cátia. Leia Também: Insultos da família de Cátia? Apelo de Flávio? Nuno Homem de Sá reage