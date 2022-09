Nuno Homem de Sá foi o grande protagonista da segunda gala da nova edição do 'Big Brother'. A emissão de domingo, 18 de setembro, teve início com imagens reveladoras que mostravam o ator a perder a cabeça com a produção do reality show.

Já passavam das 04h00 da madrugada quando Nuno se revoltou por sentir-se desrespeitado pelo facto de estes ainda não terem apagado as luzes.

Nuno gritou com a produção, disse vários palavões e ainda usou gestos obscenos.

A namorada do ator, Frederica, tapou uma câmara na tentativa de impedir que o momento fosse filmado e mais tarde o casal tirou os microfones para conferenciar sem que ninguém tivesse oportunidade de os ouvir.

Depois de transmitidas as imagens em direto, Nuno Homem de Sá e Frederica foram ambos castigados pela produção com uma nomeação direta. Porém, o ator já estava nomeado desde a passada semana e o público não perdoou o seu comportamento.

Nuno Homem de Sá foi o concorrente escolhido para abandonar o jogo. Frederica não cumpriu o prometido, sair atrás do namorado, e permaneceu dentro da casa mais vigiada do país.

Veja aqui as imagens do momento em que Nuno Homem de Sá perdeu a cabeça.

