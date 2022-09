A relação entre Frederica Lima e Nuno Homem de Sá tem tido algumas agitações desde a entrada no 'Big Brother', no passado domingo. Os namorados voltaram a desentender-se e a conversa terminou com um aviso.

O ator não gostou que a companheira lhe dissesse para que ele se fosse divertir e pediu, num tom mais assertivo, que ela não o fizesse. De seguida, Frederica atirou: "Estás a fazer de propósito para sair no domingo, estou a ver".

Logo depois, garantiu: "Sais no domingo e eu saio atrás", acabando por virar as costas a Nuno, que ficou chateado.

Confira aqui o momento.

