A casa de Nuno Homem de Sá terá alegadamente sido alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária. A informação foi inicialmente avançada pela TV 7 Dias, que assegurou ter sido apreendido material informático.

O caso esteve em debate esta sexta-feira, 6 de junho, no programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI, onde o apresentador Adriano Silva Martins contou ter conversado com o ator sobre a polémica.

"Posso dizer que estive com o Nuno Homem de Sá e não o vi nada abalado. Aliás, vi-o muito tranquilo", assegurou.

"Ele disse-me que estava tranquilo, sereno e que confiava plenamente na justiça. Disse-me também que não iria falar neste caso porque respeita o segredo de justiça e lembrou-me que ele também tem estatuto de violência domestica, porque ele também processou a pessoa que o está a acusar", acrescentou.

Ao que tudo indica, as buscas realizadas pelas autoridades podem estar relacionadas com a queixa por violência doméstica apresentada pela antiga companheira do ator - Frederica Lima. O material informático, referiu ainda Adriano, terá sido levado por existirem, supostamente, gravações íntimas da ex-namorada.

