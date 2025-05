Nuno Homem de Sá fez questão de elogiar publicamente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para tal recorreu às stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 20 de maio.

"Louvores ao SNS e aos seus profissionais que me atenderam no Hospital Beatriz Ângelo com uma pontualidade, simpatia e qualidade de serviço invejáveis. Está tudo bem. Apenas vou retirar uma peça a mais. Viva o SNS! Vale a pena elogiar quando as coisas correm bem", começou por escrever numa primeira publicação.

"Pessoal, a story era sobre a eficácia do SNS e não sobre a minha saúde. Ok? Estou ótimo! É como se fosse ao hospital cortar as unhas dos pés. É este o nível de gravidade. Está tudo bem", frisou depois numa nova partilha.

© Instagram_nunohomemdesa_oficial

