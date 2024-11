O testamento de Marco Paulo continua a ser tema na imprensa e na crónica social. O tema foi abordado novamente no programa 'V+ Fama' e os comentadores fizeram algumas revelações desconhecidas sobre o cantor.

O apresentador Adriano Silva Martins referiu-se a Marco Paulo como "milionário", dando conta das muitas propriedades de que este alegadamente seria dono.

"Além da quinta em Mem Martins [onde vivia], tinha dois apartamentos em Sesimbra, outros dois na Costa de Caparica, uma moradia no Algarve, uma em Paris e outra nos Estados Unidos da América. Sem contar com as suas contas e os direitos das suas músicas", contou o apresentador.

Por seu turno, o comentador António Leal e Silva diz ter conversado com fontes próximas de Marco Paulo que lhe garantiram: "Ele não gastava um tostão".

"Trabalhou a vida toda, cantou, com aquela voz magnífica que tinha, com os espetáculos que dava... Dizem que não gastava dinheiro em nada, não jantava fora, não viajava, não ia para lado nenhum. Isto é o que me contaram, é natural que tenha juntado. Investiu, se investiu e não gastou, é natural que tivesse", referiu ainda.

Ainda que fosse homem de poucos gastos, Marco Paulo "chegou a ter três Porches" referiu, por fim, Adriano Silva Martins.

