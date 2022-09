Nuno Homem de Sá esteve à conversa com os jornalistas depois de ter falado com Maria Botelho Moniz no 'Goucha', na tarde desta segunda-feira.

Entre os temas abordados, as polémicas imagens do ator dentro da casa mais vigiada do país não foram esquecidas, com o artista a frisar que "não se passou com o 'Big Brother'", mas sim com "a equipa" do formato.

"Eu e o 'Big Brother' temos, ou tínhamos, uma excelente relação - que ele deve ter com toda a gente, obviamente - e tenho o maior respeito. Mas eu passei-me com a equipa", começou por explicar, confessando que se sentiu "visado quando aconteceu o evento de não apagarem as luzes do quarto às quatro e tal da manhã".

"Senti que estavam a querer mexer com o meu psicológico à força. Uma coisa são as perguntas que o 'Big Brother' faz, as dinâmicas, as cadeiras quentes, tudo - que também são um bocadinho à força. É uma provocação à nossa pessoa. Senti que estavam a querer mexer connosco forçadamente", acrescentou.

"Estamos habituados a que as luzes se apaguem o mais tardar às 03h00 da manhã, quando acaba a emissão e quando já não há atividade no quarto. Se houver gente no quarto as luzes vão ficar acesas porque é conteúdo que será emitido noutra altura. Não era o caso, não apagaram as luzes, passou-se uma hora e tal e eu fiquei muito indignado. Estava a dormir três ou quatro horas por noite desde domingo à noite, e se querem mexer comigo basta tirarem-me horinhas de sono. Fico muito irracional", continuou.

O ator voltou a frisar que "não insultou propriamente ninguém". "Chamei a turma de incompetente porque não estava completamente esclarecida [a situação], porque eles não podiam revelar A mais B mais C. Senti-me visado, senti que eram desculpas esfarrapadas e dei-me ao trabalho de estar a decifrar no quatro, a explicar aos meus colegas o que é que tinha acontecido e a dar uma bronca na equipa de produção por me estarem a submeter àquilo", justificou.

Nuno Homem de Sá contou também que "mais tarde lhe foi explicada" a razão para as luzes não se terem apagado. "E entendi que era um caso único na história do 'Big Brother'. Não foi um problema técnico, isso era tão mais fácil de explicar. Foi um problema de conteúdo e não posso estar a falar mais sobre esse assunto", partilhou.

"Ambos tínhamos razão, só que eu excedi-me e levantei a voz", admitiu de seguida, não deixando de continuar a afirmar que as imagens foram "descontextualizadas". "Isso foram, não se percebe porque é que eu estou a reagir", disse, acrescentando que "não fazia ideia que iam usar aquilo [as imagens] na gala".

Questionado se este será o seu último 'Big Brother', Nuno Homem de Sá respondeu: "Não sei, se calhar vai haver [uma edição] sénior daqui a dez anos e vão-me convidar… não sei".

