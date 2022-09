Durante a gala de domingo, 18 de setembro, Flávio Furtado, um dos comentadores do reality show, acabou por apelar à saída do ator logo ao início do programa. Isto depois de terem passado imagens do comportamento do artista para com a produção do programa após um desentendimento.

E até quando foi anunciada a saída do artista, Flávio afirmou: "Acho que os amigos e a família do Nuno deveriam aconselhá-lo a não vir mais para o 'Big Brother'".

Sobre as manifestações de Flávio Furtado, Nuno Homem de Sá disse: "os atos ficam para quem os pratica".

"O Flávio sabe o que está a fazer, se calhar indignei-o de alguma forma. Não sei. A verdade é que ele disse uma coisa em que eu estava de acordo: 'ainda bem que saíste, Nuno'", acrescentou.

"Pensei a mesma coisa, ainda bem que sai porque não aguentava mais, estava uma seca. É a primeira semana, ainda está tudo a perceber quem é quem, mas como eu já vinha com aquele estigma de fora e das outras edições - já é a terceira vez que este tipo entra aqui, deve ter uma vantagem qualquer em relação a nós, vamos ter que correr com ele o mais depressa possível… Isso tudo massacra e chateia. Estive a levar, constantemente, com essa conversa da treta e que devia de dar lugar a outro... Não me chateei muito, mas fartei-me de ouvir aquilo", confessou depois.

Em conversa com os jornalistas, um dos presentes também acabou por questionar sobre alegados insultos vindos por parte da família de Cátia. De recordar que o ator teve um desentendimento com a concorrente Cátia dentro da casa mais vigiada do país.

"O que é que eu vou dizer a isso? Que a minha mãe não é p****? As palavras ficam com quem as diz", começou por responder. "Não fui eu que disse, foi aquela gente que faz parte da família ou grupo de amigos daquela senhora, que já tinha demonstrado que não deve muito à boa educação… É mais do mesmo e faz sentido, portanto, está tudo a jogar em casa ali", acrescentou.

"Não fiquei surpreendido. Aliás, quando entrei no estúdio perguntei logo, a quem de direito, onde estava a família da Cátia só para saber. Se me atirarem um tijolo, quero saber de onde é que ele vem. Não me atiraram um tijolo, mas atiraram mais um insulto. Mas está tudo bem", rematou.

De recordar que Nuno Homem de Sá também falou da companheira, que permanece no 'Big Brother'. Leia Também: "Sinto é que este é o 'Big Brother' da Frederica, não o meu"