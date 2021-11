Sílvia Alberto deu provas da sua elegância e bom gosto esta sexta-feira. A comunicadora foi escolhida para apresentar o oitavo Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola e deslumbrou na escolha do visual.

"Uma escadaria de luxo, um vestido brilhante e um concurso com os melhores vinhos… que mais uma mulher pode querer?", brinca Sílvia Alberto ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o vestido com o qual brilhou.

O rosto da RTP1 escolheu para a ocasião uma criação de Elisabetta Franchi.

