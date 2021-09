Decorreu esta quinta-feira, 16 de setembro, ao final da noite a apresentação da nova grelha da RTP1

Os principais rosto do canal público reuniram-se em Monsanto para ficarem a conhecer os projetos dos quais serão protagonistas nos próximos meses.

Os looks em destaque

Tânia Ribas de Oliveira primou pela elegância que a caracteriza e usou um look vermelho total. A apresentadora combinou um fato, blazer e calças, com umas sandálias da mesma cor.

Catariana Furtado brilhou com um vestido curto de Nuno Baltazar. A peça realçou a elegância da apresentadora.

Sílvia Alberto foi outro dos rostos a destacar-se no evento pelo 'modelito' escolhido'. A anfitriã de 'Got Talent' deu provas do seu bom gosto com um vestido cor-de-rosa que combina um decote caicai com uma saia plissada de corte midi.

Veja os três looks ao pormenor na galeria.

