Tânia Ribas de Oliveira apostou esta sexta-feira, 14 de março, num look ideal para os dias de primavera.

Com o sol a espreitar, a comunicadora elegeu para a condução do programa 'A Nossa Tarde', da RTP 1, um conjunto de calças e camisa, com padrão de quadrados, da marca Adolfo Domínguez.

No site oficial da marca, a camisa em questão encontra-se à venda por 129 euros e as calças pelo valor de 149 euros.

Eis abaixo o look completo:

