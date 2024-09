Em constante evolução, Elisabetta Franchi abraça a mudança, criando uma conexão autêntica com o futuro. A coleção Spring/Summer 2025 explora a energia do contraste entre o preto e o branco, entre a força e a suavidade. A mulher na passerelle é confiante e sensual, expressando as suas ideias com determinação e incorporando a forma mais pura de empoderamento feminino.

Casacos estruturados e calças masculinas harmonizam com tecidos românticos, como renda e detalhes como laços e flores. O casaco assume o centro das atenções, representando a síntese perfeita da coleção. Combinado com calças de corte masculino ou usado sobre vestidos ultra femininos, definidos por detalhes inspirados em espartilhos e lingerie, incorpora a dualidade da coleção. Tecidos masculinos são justapostos com materiais delicados como tule e organza de seda.

A transparência do tule valoriza o corpo feminino, enquanto o preto e o branco dominam a paleta de cores. No entanto, a verdadeira surpresa vem com o cacau, um tom profundo próximo do preto, e o curry, um tom mais vibrante que quebra o esquema de cores, representando os contrastes da mulher na passerelle.

A completar o look estão saltos altos de couro envernizado e bolsas elegantes e modernas. Macias e versáteis, são perfeitas para várias ocasiões: para o dia com um look mais masculino, à noite, especialmente na versão slim usada sob o braço.

Recorde-se que esta foi a primeira edição em que Elisabetta Franchi integrou o restrito grupo de marcas que compõem a Camera Nazionale della Moda Italiana, surgindo ao lado de maisons de luxo como Prada, Gucci e D&G. Um reconhecimento muito importante no âmbito da moda Italiana e internacional, que reforça o seu posicionamento ccomo marca de luxo.

Clique na galeria e veja as propostas de Elisabetta Franchi para a próxima temporada.