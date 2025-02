Diz o ditado que um vestido preto não compromete ninguém e a verdade é que Cristina Ferreira não ficou comprometida com o visual que escolheu para usar esta quinta-feira, dia 6, no 'Dois às 10'.

Trata-se de um vestido justo, de tamanho midi, de uma das criadoras preferidas da apresentadora: Elisabetta Franchi.

A peça é perfeita para as mulheres que queiram realçar as suas curvas e, desta forma, ficarem com uma imagem mais sensual.

O vestido custa 369 euros.



© Instagram - Cristina Ferreira



© Instagram - Cristina Ferreira