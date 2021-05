A SIC já anda à procura de uma substituta para Maria João Abreu na telenovela "A serra". A personagem não vai desaparecer da história mas vai deixar de surgir no pequeno ecrã, apesar de serem muitas as cenas que já estão gravadas. "A Sãozinha vai viajar. Vamos continuar a ouvir falar dela mas ela parte para o estrangeiro e conhece um homem e apaixona-se. Entretanto, já estão à procura de uma atriz que faça de irmã dela e que apareceça na serra para cuidar dos seus negócios", confidencia um colega.

Internada desde 30 de abril, depois de ter sofrido um aneurisma e de lhe ter sido detetado um segundo numa das cirurgias a que foi submetida, a atriz de 57 anos, que os médicos colocaram em coma induzido, continua com um prognóstico reservado, apesar de ter vindo a registar melhorias. A manter-se essa evolução, a recuperação deverá ser longa, afastando a artista da telenovela em definitivo. O percurso de Sãozinha Grilo, a padeira e cantadeira que interpreta, vai sofrer grandes alterações na trama.

"O nome da Maria João [Abreu] e o da personagem ainda aparecem nas folhas de serviço. Um dos grandes problemas é que estavam gravadas cenas até ao episódio 150. Há muito para reescrever", revelou à revista TV Guia fonte da SIC. "A personagem dela ia entrar numa fase hilariante, com o regresso do marido que ia ser interpretado pelo João Reis, que revelava ser gay. Agora, todo esse trabalho, que estava quase pronto, vai em princípio para o lixo", desabafou à publicação televisiva a mesma fonte do canal.