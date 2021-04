A atriz e apresentadora de televisão, que chegou a ser um dos rostos da TVI, está afastada do pequeno ecrã desde 2019. O nome da antiga miss esteve em cima da mesa para um dos formatos paralelos do "Big Brother 2020" mas Maria Botelho Moniz ficou com o lugar.

Olívia Ortiz anseia pelo regresso ao pequeno ecrã e não o esconde. "Não fechei a porta. Continuo a gostar de fazer televisão", confessou aos fãs nas redes sociais. "Agora, estou dedicada aos meus projetos pessoais mas, quando voltar, vou arrasar e vai ser um sucesso", garante a atriz e apresentadora de televisão de 34 anos. Afastada do pequeno ecrã desde 2019, foi um dos rostos da TVI, onde se estreou, em 2012, com uma participação especial nas telenovelas "Anjo meu" e "Doce tentação". O nome da antiga miss chegou a estar em cima da mesa para um dos formatos paralelos que exploravam os acontecimentos dentro da casa que acolhia o reality show "Big Brother 2020" mas o lugar acabaria por ser atribuído a Maria Botelho Moniz, uma das novas contratações do canal. Olívia Ortiz está, no entanto, longe de ser a única atriz e apresentadora da estação de Queluz de Baixo afastada do pequeno ecrã. Leonor Poeiras, Sara Prata, Dalila Carmo e Jessica Athayde também foi dispensadas.