Shakira terá sofrido um ataque de ansiedade no último sábado, 28 de maio, e teve de ser transferida de ambulância para uma clínica, em Barcelona, como adianta a revista Hola!.

Aconteceu antes de ter sido noticiada a crise na relação com Gerard Piqué. Esta semana, o El Periódico avançou com a informação de uma suposta infidelidade do jogador do Barcelona.

Segundo a revista, após ter regressado de Cannes, uma fonte viu Shakira a chorar numa ambulância. Estavam estacionados dois carros, um seria de Piqué e outro da cantora, e ao lado a ambulância onde a artista não parava de chorar, aparentemente, a sofrer com um ataque de ansiedade. Do lado de fora estava Piqué com um ar preocupado.

A Hola!, como cita o El Mundo, divulgou também algumas fotografias onde se pode ver o jogador e também uma pessoa que parece ser a mãe da cantora, Nidia del Carmen Ripoll.

A publicação relata ainda que a equipa médica terá perguntado a Shakira se precisava de ajuda psicológica, e esta pediu para ser levada para uma clínica. Piqué e os familiares da cantora seguiram a ambulância até à clínica.

