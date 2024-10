Já lá vão mais de dois anos desde que Gerard Piqué e Shakira anunciaram a separação, após um década de relação e dois filhos em comum.

O rompimento fez correr muita tinta na imprensa, sobretudo depois dos ataques que a cantora colombiana fez ao antigo jogador de futebol através de sucessivas músicas.

Numa entrevista à CNN, Piqué quebrou o silêncio, falando não apenas da separação, mas também do relacionamento que iniciou à época com Clara Chía, com a qual - segundo o noticiado - teria traído Shakira.

"No final, a verdade sobre o que se passou não foi bem contada. Não posso controlar isso. Ainda assim estou rodeado dos meus, da minha família, dos meus amigos, das pessoas que na verdade me conhecem. Eles sabem como eu sou e o que faço, isso dá-me paz de espírito", realçou.

Apesar de todas as dificuldades por que passou devido à separação, sobretudo depois de Shakira ter ido viver para Miami com os filhos, Piqué garante que está a viver um bom momento da sua vida.

"Estou muito feliz, divirto-me e sinto-me privilegiado. A vida que tive, poder ter jogado no clube da minha vida durante mais de vinte anos, uns filhos maravilhosos, uma família incrível, amigos de toda a vida, ainda mantenho os da escola…", assegurou.