Shakira e Gerard Piqué estão separados, adianta o jornal espanhol El Periódico.

A separação é destaque na nova edição do jornal depois das jornalistas Laura Fa e Lorena Vásquez, autoras do podcast 'Mamarazzis', terem revelado que a cantora apanhou o marido com outra mulher.

"Shakira apanhou-o com outra e vão separar-se", assegura Laura Fa. " As coisas são assim. Isto aconteceu. Por isso é que há distanciamento. Talvez isto não resulte em nada, mas [a traição] aconteceu", acrescenta.

O jornal adianta ainda que, na sequência da crise matrimonial, o jogador do Barcelona voltou a viver sozinho no seu apartamento na cidade catalã.

