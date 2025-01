O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, e a sua esposa, Cristina Serra, separaram-se ao fim de 30 anos de relacionamento, conforme revelou esta segunda-feira, 13 de janeiro, o El Periódico.

As informações do jornal garantem que o treinador espanhol e a mulher decidiram terminar o relacionamento em dezembro do ano passado. Além disso, soube-se que os dois pediram aos familiares e amigos mais próximos que não contassem nada à comunicação social na altura.

Segundo relatos de Laura Fa e Lorena Vázquez, Guardiola e Cristina Serra separaram-se de forma amigável e cordial. Na verdade, no Natal, quando o relacionamento já tinha terminado, o ex-casal esteve junto em Barcelona e foram vistos no teatro com uma das suas filhas.

Guardiola e Cristina Serra começaram a namorar em 1994, quando Pep jogava pelo Barcelona. Em 2014, ambos decidiram oficializar o relacionamento com um casamento civil, realizado em Matadepera. O casal teve três filhos: María, de 24 anos, Marius, de 22, e Valentina, de 17.

Leia Também: Maria Botelho Moniz destaca vários momentos destes últimos dias