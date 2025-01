Depois do 'choque' de ter sido tornado pública a notícia que ninguém esperava, eis que surgem agora na imprensa os primeiros detalhes a propósito da separação de Pep Guardiola e Cristina Serra.

O treinador de futebol e a antiga companheira já estão a viver em casas separadas e passaram vários meses a ponderar a decisão de seguirem caminhos separados após 30 anos de união, adiantou Lorena Vázquez ao 'El Periódico'.

O motivo da separação

De acordo com a imprensa, o principal motivo para a rutura terá sido o facto de Pep Guardiola ter renovado por mais dois anos o vínculo profissional com o Manchester City.

O treinador permanece até 2027, completando assim 10 anos no clube britânico. Porém, a decisão pesou na vida familiar e terá levado ao desgaste.

"A vida de Pep Guardiola e da sua família durante estes anos esteve centrada na carreira profissional do treinador", cita o Mundo Desportivo, dando conta de que a logística familiar se tronou "mais complexa de gerir" para Cristina desde há uns anos.

A esposa do treinador vive em Barcelona com Valentina, a mais nova dos três filhos do casal. Maria, a mais velha, vive sozinha em Londres e viaja pelo mundo e Marius, que estava com o pai em Manchester, mudou-se recentemente para o Dubai.

Perante esta situação, a ex-companheira de Guardiola tem passado “os últimos tempos a viajar, tentando manter a vida familiar o mais próxima possível e conciliando-a, ao mesmo tempo, com o seu trabalho à frente da empresa têxtil Serrat Claret". Com a família dividida, Cristina Serra tem passado os últimos tempos a viajar... vida da qual parece ter-se cansado.

Leia Também: Pep Guardiola e Cristina Serra separam-se ao fim de 30 anos de relação