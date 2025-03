Em janeiro, o Fama ao Minuto deu conta de que o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, e a sua esposa, Cristina Serra, se tinham separado ao fim de 30 anos de relacionamento.

Mas será que ainda há esperança para uma possível reconciliação? É que, segundo o The Sun, Guardiola viajou 'secretamente' para Barcelona, onde vive a Cristina, e terá ficado alojado na sua casa.

O técnico do Manchester City "não perdeu a esperança no seu casamento", apesar do anúncio de divórcio em janeiro, dizem fontes.

Guardiola terá viajado num avião particular de Manchester para Barcelona poucas horas depois da vitória de sua equipa contra o Plymouth na FA Cup, que aconteceu no sábado, 1 de março.

Uma fonte revelou ainda ao The Sun que o 'ex' casal "passou três noites em Barcelona, ​​ambos hospedados na casa da família. Pep saiu na segunda-feira, dia 3, para ir ao dentista, e Cristina foi à sua loja de moda no centro da cidade".

"Eles encontraram-se novamente na loja e passaram três horas lá antes de voltarem para casa para passar a noite juntos. Pep partiu para Manchester na terça-feira de manhã", concluíram.

Esta viagem gerou esperanças de que o casal estará a tentar salvar o seu casamento.

Guardiola e Cristina Serra começaram a namorar em 1994, quando Pep jogava pelo Barcelona. Em 2014, ambos decidiram oficializar o relacionamento com um casamento civil, realizado em Matadepera. O casal teve três filhos: María, de 24 anos, Marius, de 22, e Valentina, de 17.

