A jornalista Adriana Dorronsoro anunciou a separação de Gerard Piqué e Clara Chía esta quinta-feira, 24 de abril, no programa da Telecinco, 'Vamos a Ver'.

Um dos motivos apontados pela profissional seria a existência de "terceiras pessoas", tal como referiu no formato.

Porém, poucas horas depois, ao site Mundo Desportivo, a informação foi desmentida. "Absolutamente falso", afirmaram fontes próximas do casal.

Piqué e Clara estão juntos desde 2022 e o início da relação ficou marcado com o polémico fim do casamento de Shakira com o jogador.

