Shakira está a fazer a sua tour mundial e o concerto desta quinta-feira, no México, deixou-a em êxtase.

Nas redes sociais, a artista colombiana fez questão de partilhar fotografias do evento e escreveu na legenda da publicação:

"Que noite ontem à noite! Eu não queria sair do palco! Que bom que amanhã vamo-nos encontrar novamente para a nossa segunda noite na Cidade do México!"

Recorde-se que a tour 'Las Mujeres Ya No Lloran' começou a 11 de fevereiro de 2025, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Brasil, e vai acabar a 30 de junho de 2025, no Oracle Park, em São Francisco, Estados Unidos da América.

