Houve mais um percalço e dois concertos adiados na parte latina da tournée mundial de Shakira.

Depois de se ter visto obrigada a adiar um concerto no Peru, por causa de uma gastroenterite, e outro na Colômbia, por causa de problemas com a estrutura do teto da sala de espetáculos, eis que adiou dois concertos, desta vez no Chile.

A cantora voltou a recorrer às redes sociais para dar conta dos adiamentos de mais duas datas da 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Os concertos de 2 e 3 de março, no Estadio Nacional de Santiago, no Chile, foram adiados por problemas relacionados com o palco.

De acordo com a artista o palco não tinha a estabilidade necessária para todo o equipamento, comprometendo assim a segurança da banda, dançarinos, fãs e da própria.

